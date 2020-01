Instalarán mesa técnica para mejorar el INSABI A nombre de los 9 integrantes de la GOAN, Martín Orozco indicó la importancia de la gratuidad para los habitantes de los distintos estados

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Se llevará a cabo el próximo 30 y 31 de enero una mesa técnica para puntualizar detalles sobre el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), informó este martes el gobernador de Aguascalientes y presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), Martín Orozco Sandoval luego de una reunión que sostuvo con el titular de la Secretaría de Salud Federal, Jorge Carlos Alcocer Varela y el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer. A nombre de los 9 integrantes de la GOAN, Martín Orozco indicó la importancia de la gratuidad para los habitantes de los distintos estados, la gratuidad es indispensable pero para ello se necesitan recursos económicos, dijo. El tema de la gratuidad sería gradual, garantizando la calidad para dar certidumbre a las familias que habrá médicos, medicinas y estudios. Hay que destacar que no se federaliza la infraestructura, subrayó Orozco Sandoval. El gobernador explicó que se trató de una reunión de acuerdos, en la que recibieron de buen ánimo la propuesta alterna al Insabi, “ya hay fechas claras de cuando podríamos llegar a un acuerdo definitivo dentro del Convenio que se tiene de no adhesión”. LA GOAN quiere sumar en beneficios de los ciudadanos, señaló. “Lo que queremos es proponer un diálogo, alcanzar un consenso y trabajar con certidumbre con el Gobierno Federal”, afirmó. Gloria Molina, secretaria de Salud de Tamaulipas enfatizó que se solicitaron los oficios de presupuesto autorizados 2020 para licitar todos los servicios que amerita la población en torno a la gratuidad de su atención.

Por su parte el secretario de Salud federal dijo sentirse convencido de que la salud en todo el país mejorará. En esta secretaría no hay distingos, ni colores partidistas, afirmó.