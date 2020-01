León desnutrido muere en zoológico; hay 4 más en malas condiciones

SUDÁN.- La mañana de este lunes 20 de enero, murió un león africano que se encontraba desnutrido y enfermo en zoológico de Sudán; hay 4 felinos más en malas condiciones.

Un funcionario del parque Al Qureshi, en Jartum, dijo que se trata de una hembra, que era alimentada mediante sonda y perfusión desde hace varios días, pero perdió la vida este hoy temprano.

En tanto, ante las imágenes que han conmocionado en las redes sociales, ya se realizan campañas que buscan recaudar fondos para salvarlos.

La salud de otra leona enferma mejoró

En el parque Al Qureshi los animales sufren desde hace varias semanas por la falta de alimentos y medicinas… están desnutridos y enfermos, comentó Issameddin Hajjar a la mencionada agencia.

Agregó que una de las dos leonas enfermas murió hoy. «Ayer, el veterinario les dio medicamentos y luego fueron alimentadas», comentó.

El empleado del zoológico de Jartum, Sudán, señaló que la salud de «una de ellas mejoró, pero la otra murió», por lo que se encuentran estableciendo un diagnóstico para determinar las causas del deceso.

El parque depende sobre todo de subsidios de la municipalidad de Jartum, y de acuerdo con los veterinarios, el estado de salud de los cinco animales se deterioró en las últimas semanas, por lo que, incluso, algunos de ellos han perdido hasta dos tercios de su masa corporal.

Campaña #Sudananimalrescue en apoyo a los leónes

Ante las condiciones en las que viven los leones del zoológico de Sudán, aparentemente sin alimentación y viéndose en los huesos, se volvió viral una campaña con el hashtag #Sudananimalrescue que atrajo al zoológico a numerosos ciudadanos, voluntarios y periodistas.

Y es que de acuerdo con Hajjar, los funcionarios del parque han comprado comida para los leones con su propio dinero.

