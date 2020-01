Seis muertes maternas en Tampico y Madero en el 2019 Tampico y Madero registraron un total de 6 muertes maternas en el 2019 debido a hemorragias obstétricas y preeclampsia , sobreviviendo los bebés en todos los casos.

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 2 de Tampico María del Carmen Díaz Barrios explicó que el problema es que las mujeres no se checan en los primeros tres meses del embarazo o se dan de alta voluntaria, aunque presenten problemas de preclamsia o eclampsia y por ellos ocurren los decesos.

“Seis casos de muerte materna se registraron en 2019 en Tampico y Madero, eso habla de que disminuimos potencialmente la muerte materna en 2019, eso es gracias a que estamos trabajando con el censo de embarazadas constantemente, en cada unidad de salud y estamos tratando de que en el primer trimestre de embarazo todas tengan control prenatal, preclamsia y eclampsia”.

Explicó que la preclamsia se da cuando la presión arterial sube y revienta generalmente vasos arteriales del cerebro y hay un sangrado que no se puede detener, denominado hemorragia obstétrica.

La funcionaria de salud explicó que estas muertes se pueden prevenir si las mujeres tienen un control prenatal adecuado y toman su medicamento para la presión y en caso de que su estado de salud se complique dentro del margen adecuado de tiempo, se puede interrumpir el embarazo para que no corra riesgo la vida de la paciente.

“Estamos teniendo desgraciadamente los casos en donde se dan de alta voluntaria, tenemos a la paciente con eclampsia, convulsionando y con presión alta y se quiere ir, tenemos una brigada que la sigue hasta su casa para ver en dónde va a interrumpir su embarazo, se va a particular no confía en el sector salud, no confía en el IMSS, ni en PEMEX, se va al privado y están ocurriendo muertas maternas”, refirió.

Las pacientes que padecen preclamsia y eclampsia son de entre 35 y 40 años de edad, y no era su primer embarazo.

“Hacen confianza y piensan que el embarazo no es una enfermedad, que todo va a ser natural y una cesárea evita una muerte materna, pero desgraciadamente si no se quedan no se les puede ayudar, tratamos de estabilizarlas para después hacerle la cesárea, pero no se dejan”, dijo.