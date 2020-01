Sufre violento asalto exoficial del Registro Civil La mujer permaneció bajo cuidados médicos intensivos, hasta la mañana del martes, cuando pudo relatar lo ocurrido

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La ex Oficial del Registro Civil de Altamira, Rosario Alva, fue atacada por un hombre armado con rocas, durante un asalto registrado en las inmediaciones de la zona centro de la ciudad.

La mujer permaneció bajo cuidados médicos intensivos, hasta la mañana del martes, cuando pudo relatar lo ocurrido.

La víctima, dijo que poco antes de las siete de la mañana, se dirigía a la zona centro de la ciudad para realizar una serie de depósitos en efectivos y cobertura de pagos personales.

Mientras se dirigía a través de la calle Real, en las cercanías de la gasera que se localiza antes de Boulevard Allende, fue alcanzada por la parte posterior por un hombre.

El asaltante, le golpeó con una piedra en la frente y posteriormente en el suelo, intentó darle otro golpe que consiguió detener.

«No sé de donde saque fuerzas, si me da otro golpe, no se hubiera detenido y tal vez me mata a pedradas», dijo.

Durante varios segundos, se registró un intenso forcejeo, en el que finalmente fue superada la mujer, luego de que comenzaba a perder sangre por la herida que tenía en la frente.

El ladrón consiguió apoderarse del bolso y escapó.

La ex oficial del Registro Civil, pudo incorporarse y caminó hasta una taquería cercana, en la que pidió ayuda.

Fue trasladada a la Clínica del DIF, en donde fue asistida por un equipo de especialistas de la salud.

Durante las siguientes horas, fue localizado el bolso en las inmediaciones de las instalaciones ferroviarias, sin los objetos de valor como dinero en efectivo y el teléfono celular.