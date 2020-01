Columnas: La Talacha Los mensajes para el «Cachorro»

“Los que aspiran, ahora que ha iniciado la segunda mitad del gobierno de los «vientos del cambio» han entrado en el proceso de integración de cuadros y alianzas”

Mientras en el Morena, los aspirantes a la gubernatura andan desbocados y sin rienda, cabalgando por todo Tamaulipas, en el PAN, los que quieren, solo lo confiesan en voz bajita; no quieren que el gobernador, quien será el gran elector en el partido, los pueda sacar del juego sucesorio antes que este empiece. En el PRI, ya dos levantaron la mano: el nuevolaredense Ramiro Ramos, y el victorense Enrique Cárdenas del Avellano.

La gubernatura que estará en juego en el 2022 en Tamaulipas, será de seis años, y no de dos como algunos creen y especulan, aunque la reforma política va a tener que hacerse en el Congreso del Estado para definir tiempos y formas de la elección que viene. Por eso los que aspiran, ahora que ha iniciado la segunda mitad del gobierno de los «vientos del cambio» han entrado en el proceso de integración de cuadros y alianzas.

Al interior de Acción Nacional, los grupos tradicionales del partido han empezado a mandar mensajes al «Cachorro» Luis René Cantú Galván para que desde ahora, la candidatura del futuro candidato a gobernador se construya bajo un gran consenso, incluso, están pidiendo a los que aspiren, a que se abran y lo manifiesten, pues no quieren sorpresas.

Los grupos azules, saben que toda la responsabilidad de la decisión y definición del candidato estará en el gobernador Cabeza de Vaca, y quieren ayudarlo para que el que llegue, tenga el respaldo de todos. Van a sugerir que se convoque a una reunión de prospectos y que se fijen reglas de lealtad y armonía.

Sobre los que desean ser y que lo han manifestado en corto, y los ojos de la opinión pública ven con posibilidades de encabezar el proyecto del PAN en el 2022: Gerardo Peña, Ismael Cabeza de Vaca, Maki Ortiz, Enrique Rivas Cuéllar y Chucho Nader, el panismo de a pie, les está pidiendo que se suelten para que crezcan y sean visualizados por la sociedad tamaulipeca. Coinciden que el arranque oficial de la sucesión será luego del resultado del 2021, pero desde ahora debe confeccionarse el gran proyecto para no ceder nada de terreno a Morena.

Por eso le están solicitando a Luis René Cantú, como líder formal del partido empiece a trabajar en el tema.

Los números y las preferencias, al menos ahora, favorecen al PAN, pero Morena y el gobierno de la Cuarta Transformación están decididos a ganar todas las gobernadores del 21 y 22. AMLO, lo dice sin sonrojarse que Acción Nacional es el partido que le preocupa, no el PRI; los tricolores son aliados oficiosos que desde ahora trabajan para él.

Bajo esa perspectiva, los grupos del PAN de todo el Estado, piden al «Cachorro» Cantú Galván, ponga oídos de elefante para que escuche e incluya a todos. Aun falta tiempo, pero este corre rápido y no perdona omisiones. Hay que actuar ya, insisten las voces panistas.