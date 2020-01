Intervendría Derechos Humanos por suspensión de clases en primaria de Madero Desde hace dos semanas que empezó el conflicto entre la Directora y los padres de familia, ante ello los profesores al considerar que no hay armonía optaron por suspender actividades.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Padres de familia de la primaria «María Luisa Bello de la Rosa», interpondrían una queja ante Derechos Humanos por la suspensión de clases que hicieron los maestros y que afecta a más de 300 alumnos.

Desde hace dos semanas que empezó el conflicto entre la Directora y los padres de familia, ante ello los profesores al considerar que no hay armonía optaron por suspender actividades.

«Lo único que queremos es que se reanuden las clases, los niños tienen más de dos semanas que no tienen clases», detalló Ruth Turrubiates Castillo.

Los padres inconformes, mencionaron que los maestros indebidamente dejaron de dar clases, «hay un problema entre la mesa directiva y la directora, pero los maestros dejaron de tener clases».

«Se habla de amenazas, creo que una persona no le hará daño a varias personas, lo único que pido es que mis niños vuelvan a las clases, la mayoría de los niños andan mal, que todo vuelva a la normalidad», dijo Clara Cruz.

Gloria Luz Hernández y Francisca Herrera, agregaron que el acuerdo no se ha respetado, «los maestros van a cobrar su salario completo y el problema no es con ellos, ya lo demás que se vaya arreglando en el camino».

Enfatizaron que a los maestros no se les agrede, «son pretextos, ellos no han dicho lo que realmente pasa, la directora no ha dado una explicación».

«No puede ser posible que no se logre un arreglo, queremos que los maestros cumplan , ya fueron al Crede y no se han respetado los acuerdos».