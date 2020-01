Columnas: El Kiosko Yeidckol, contra la pared

“De esta forma, Yeidckol Polevnsky está, una vez más, contra la pared. Presionada desde distintos frentes al interior de Morena, ahora el grupo de Bertha Luján, con evidente mayor cantidad de adeptos, vuelve a acorralarla, a ponerla bajo presión”

El Congreso Nacional Extraordinario de Morena que se realizará el próximo domingo 26 de enero en la Ciudad de México definirá la permanencia de Yeidckol Polevnsky en la presidencia del partido de la Cuarta Transformación.

Ese será, sin duda, uno de los temas principales: la continuidad o no de la actual dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional.

La convocatoria para el encuentro fue fijado desde finales de noviembre del año pasado, cuando 137 consejeros nacionales avalaron la realización del Congreso para modificar los estatutos e incluir -tras petición hecha desde Palacio Nacional- la encuesta como método para elegir a la siguiente dirigencia nacional.

Además, un buen número de Consejos Estatales, entre ellos Tamaulipas, respaldó el Congreso Nacional Extraordinario.

De esta forma, Yeidckol Polevnsky está, una vez más, contra la pared. Presionada desde distintos frentes al interior de Morena, ahora el grupo de Bertha Luján, con evidente mayor cantidad de adeptos, vuelve a acorralarla, a ponerla bajo presión.

Según testimonios de morenistas, la todavía presidenta nacional de Morena ha visto cómo se desmorona su liderazgo, con la pérdida de credibilidad ante la base militante.

En tierras tamaulipecas su palabra se devaluó cuando hizo a un lado -‘por sus pistolas’, sin tomar en cuenta a los grupos del estado- a los aspirantes más consolidados para competir por las diputaciones locales que se disputaron en 2019. Esa sospechosa decisión la condujo al descrédito.

Yeidckol pretende alargar lo más posible el tiempo de su dirigencia, a fin de quedarse al frente del partido y definir las candidaturas a las 15 gubernaturas y las 300 diputaciones federales, así como los cargos que se disputarán en las elecciones locales -alcaldías y diputaciones locales, como será el caso de Tamaulipas- que se realizarán el próximo año.

De eso se tratará el tema de la encerrona de Morena del próximo domingo en la capital del país: quitarle el control de la dirigencia a Yeidckol Polevnsky y evitar que ella decida las candidaturas del proceso electoral 2021.

EL HAPPY BIRTHDAY DE CHUCHO

Al concluir la ceremonia cívica en la Plaza de Armas y después de felicitar a Chucho Nader por su cumpleaños, un grupo de niños de la escuela primara Ignacio Allende, comenzaron a corear: ‘Queremos pastel, pastel, pastel… Queremos pastel, pastel, pastel’.

Sonriente, el alcalde de Tampico invitó a los pequeños a pasar al pasillo central, en el segundo piso del Palacio Municipal, donde ya lo esperaba el personal operativo de la administración municipal, así como funcionarios e integrantes del Cabildo.

Ahí se encontraba lista la Banda Municipal para recibir, con bombos y platillos -literal- a Jesús Nader Nasrallah e iniciar un breve festejo.

Contenta, feliz, Aída Feres de Nader dio la bienvenida a todos y agradeció la celebración en honor de su esposo, Chucho Nader.

El presidente municipal expresó: ‘Me siento muy emocionado. No hay palabras para poderles agradecer lo que siento’. Agregó: ‘La verdad que esto me motiva a seguir haciendo un gran esfuerzo para seguir trabajando para mantener a Tampico en los niveles en que se encuentra el día de hoy’.

‘Quiero agradecerles y reconocerles ese gran esfuerzo que junto con nosotros estamos haciendo por seguir trabajando y que Tampico siga brillando gracias a todos ustedes, porque sin ustedes no hubiéramos podido lograr esos niveles de aceptación que tenemos el día de hoy de parte de todos los tampiqueños’, comentó al personal del Ayuntamiento ahí reunido.

Micrófono en mano, puntualizó: ‘Hoy ya somos referente nacional, ya Tampico suena por toda la república. Eso, créanme, es gracias al trabajo en conjunto, en equipo’.

Chucho Nader y Aída Feres de Nader partieron las primeras rebanadas del pastel, un pastel coloreado, por supuesto, con merengue azul y blanco.

Luego vinieron más felicitaciones, abrazos y, claro, las fotos del recuerdo y para el instante, las que, de inmediato, circularon por las cuentas de Facebook.

Y PARA CERRAR…

Siguiendo las instrucciones de Gerardo Peña Flores, líder del Congreso del Estado, el diputado local Miguel Gómez Orta se ha convertido en uno de los principales operadores de la bancada blanquiazul para establecer acuerdos con las otras fuerzas políticas que conforman la actual Legislatura. Miguel sabe que la política se trata, en buena medida, de tender puentes.