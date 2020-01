Confirman 9 muertos en accidente de helicóptero de Kobe Bryant

El sheriff del condado de Calabasas, California, informó que en el helicóptero donde perdió la vida el exbasquetbolista Kobe Bryant,viajaban ocho pasajeros y el piloto, mismos que también fallecieron.

En conferencia de prensa, detalló que aún está en proceso de reconocerse los cuerpos, por lo que no dio nombres de las víctimas.

Una de las pasajeras del helicóptero, era la hija del propio Bryant, Gianna Maria Onore, de 13 años.

El accidente ocurrió cerca de la localidad de Calabasas, California, informó a The Associated Press una persona enterada de la situación.

The #LA Sheriff's department extends its deepest condolences to the families & friends of the 9 souls lost aboard this tragic helicopter crash in #Calabasas.

Our hearts go out to you in this extremely difficult time. #LASD

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020