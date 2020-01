Hija de Kobe Bryant también murió en el accidente

La hija de Kobe, Gianna Maria, también conocida como GiGi, también estaba a bordo del helicóptero y murió en el accidente a los 13 años.

De acuerdo a TMZ, Kobe y su hija acudían a The Mamba Academy para una práctica cuando ocurrió el accidente.

A post shared by Kobe Bryant (@kobebryant) on Sep 3, 2019 at 1:59pm PDT

View this post on Instagram

Testigos oculares, agrega el portal, el motor del helicóptero hizo un sonido extraño antes de que cayera al suelo. La causa del accidente está siendo investigada.

El exjugador de los Lakers utilizaba habitualmente su helicóptero Sikorsky S-76 privado para desplazarse.

This is Kobe and Gigi Bryant at a basketball game a couple of weeks ago. pic.twitter.com/iaWRalHyas

— Nick Saban (@sabanfaux) January 26, 2020