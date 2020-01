Correlona y desesperada Por rebasar sin precaución en calles del fraccionamiento Teocaltiche termina estampando de frente su carrazo contra un Cavalier ‘viejito’

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una conductora que se desplazaba a exceso de velocidad, causó un aparatoso accidente en el que destrozó su vehículo y el de un empleado.

El percance se registró a las 21:50 horas en la avenida Tenochtitlán y Teosuchil del fraccionamiento Teocaltiche.

De acuerdo a información obtenida, se trató de un sedan Chevrolet tipo Sonic de modelo reciente y un coche de la misma marca pero de la linea Cavalier, de modelo antiguo.

La responsable tripulaba el Sonic y lo llevaba en sentido de sur a norte por la calle Tenochtitlán a exceso de velocidad.

En sentido contrario se desplazaba el Cavalier, y a la altura de la calle Teosuchil detuvo la unidad en el área neutral para dar una vuelta.

Adelante de la mujer, se desplazaba otro coche y ambos iban a exceso de velocidad, pero al llegar a la calle Teosuchil, esta última terminó por meterse al carril central y pegar de frente con el Cavalier.

“Estaba haciendo alto y aquí hay una curva, el primer carro me esquivó, pero se metió porque venía muy recio. Lo mismo le pasaron a la señora mas ella ya no pudo evitarlo y me pegó de frente” relató el afectado quien dijo estar bien, aunque a los pocos minutos se sintió mal y optó por pedir su traslado a un hospital particular.

Los oficiales de validad estimaron daños materiales en al menos 80 ml pesos.