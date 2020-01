VIDEO. Avión aterriza de emergencia en calles de Irán

IRÁN.- Un avión comercial, con 142 personas a bordo, perteneciente a la empresa Caspian Airlines aterrizó este lunes a mitad de una autopista en la ciudad iraní de Mahshahr.

El director de relaciones públicas de la Agencia de Aviación Civil de Irán, Reza Jafarzade, citado por la agencia Tasnim, informó que el avión partió la mañana de este 27 de enero del aeropuerto de Mehrabad (Teherán) al aeropuerto de Mahshahr.

“Afortunadamente, todos los pasajeros del avión gozan de buena salud y la causa del accidente está bajo investigación”.

El canal iraní Khabar, aseveró que el avión se salió de la pista después de que explotara una de sus ruedas durante el aterrizaje.

A través de las imágenes compartidas por redes sociales se observa cómo los pasejeros logran salir por las ventanas del avión.

Dramatic footage of a passenger plane belonging to #Iran’s Caspian airline landing in the middle of the street in Mahshahr (same city that many were killed in Nov. protest) this happened in the last hour. Witness who got the footage didn’t know if there were any casualties. pic.twitter.com/oa6ghmT8bu

— Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) January 27, 2020