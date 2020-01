CANIRAC en contra de que empresarios porten armas Rechazan la propuesta de uso de armas en los negocios por parte de los empresarios para auto defenderse de algún asalto o de una situación de riesgo.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados delegación Tamaulipas rechazó la propuesta de uso de armas en los negocios por parte de los empresarios para auto defenderse de algún asalto o de una situación de riesgo.

Pablo Reyna Quiroga, dirigente estatal de la CANIRAC dijo que “Este tema se tocó ya hace como 10 años cuando la inseguridad se encontraba en su máximo punto en la frontera y la recomendación de la Sedena y la Secretaria de Seguridad Publica fue la de no estar armados como empresarios, una por la falta de experiencia en el manejo de armas dos por no saber cuándo accionar y ni saber si se actuó en defensa propia es decir que hay muchas situaciones que no favorecen el armar al sector”, dijo.

Lo que se ha hecho desde entonces es el cambiar las rutas de depósitos, no tener dinero en caja, tener alguna bóveda en donde no entre nadie más que el empresario para evitar las tentaciones de los amantes de lo ajeno y hacer las denuncias correspondientes que es lo más importante el no quedarse callados tras ser víctimas de delitos, de hecho fueron más platicas preventivas que se dieron y si se llegó a tocar ese tema que fue una medida mucho más productivas lo que se adoptó.