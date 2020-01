Columnas: La Talacha Con la salud no se juega

El asunto del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y que ha confrontado al gobierno de la Cuarta Transformación con los gobernadores, sobre todo con los de Acción Nacional, es más complejo de lo que parece, y según los especialistas, el Insabi no podrá a funcionar en diciembre de este año, como lo ha prometido el Presidente López Obrador.

«Con la salud no se juega», dicen los saben, y ya se está viendo a partir de una escasez de medicamentos en los hospitales públicos, que los oficiosos, aseguran está resuelto.

El Insabi, como todos saben viene a sustituir al polémico «Seguro Popular» que a pesar de sus múltiples imperfecciones, estaba dando un servicio que hoy dejó de prestarse. Y aunque su estructura quedó descontinuada a partir del primero de enero, tiene más de un año que el sistema de salud federal trae de cabeza la derechohabiencia: sin medicinas, sin atención y en medios del caos.

¿Pero porqué los gobernadores del PAN se oponen a firmar el acuerdo y los mandatarios estatales de Morena y el PRI ya lo hicieron?, ¿quién tiene la razón aquí?.

El problema es más grave de lo que se cree, sobre todo porque son 60 millones de mexicanos están en el limbo; es decir, no tienen garantizado el servicio de salud, que el Estado por ley, está obligado a darles.

El Insabi, lo declararon este martes los doctores, José Navarro, y Julio Frenk, ex secretarios de Salud, es un «ocurrencia que no tiene pies ni cabeza». Es un Instituto que no tiene reglas de operación, que no se sabe aun el presupuesto que va a manejar, y que lo único cierto que se tiene, es la promesa del Presidente de que todos los mexicanos tendrán acceso a la salud de forma gratuita, incluyendo aquellos que padecen enfermedad de alta gravedad que requieren tratamientos costosos y delicados, aunque el director del mismo Insabi, Juan Ferrer lo ha desmentido al afirmar «que ese servicio no puede ofrecer».

El tema, cada día que pasa se enreda más y no se tiene claro en que vaya a terminar.

Nadie, hasta ahora ha dado un explicación claro de lo que es el Insabi. La Federación dice que se recentralizará el sistema de Salud en México. Los 11 gobernadores del PAN, no la aceptan, y este martes surgió una tercera propuesta que presentaría la CONAGO sobre el tema en el que rechazarían la iniciativa original, incluso la propuesta de los gobernadores del PAN.

El caso es que mientras se profundizan los desacuerdos, entre Federación y Estados, millones de enfermos están sin atención médica, y resulta irresponsable e insensible la frase presidencial cuando se afirma que en esta lucha contra la corrupción va haber víctimas y daños colaterales, interpretándose esto como un una postura criminal, donde la muerte de los pacientes, es lo que menos le importa a este gobierno.

Con la salud de millones de mexicanos no se juega y en este problema alguien tiene que ceder.

Pues la caprichos y posturas mezquinas, ya están costado vidas.