Columnas: EL KIOSKO Los consensos del tricolor en el sur

La construcción de los consensos para designar a los nuevos presidentes de los comités del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tampico, Ciudad Madero y Altamira se encuentra en marcha a fin de contar con un candidato de unidad ante la proximidad del lanzamiento de la convocatoria que establecerá las reglas y los requisitos.

En tierras jaibas, el acuerdo interno tricolor perfila a Roberto Moreno Brondo para convertirse en el nuevo dirigente del partido. Los liderazgos de los grupos que todavía quedan en el priismo ya tienen tomada la decisión.

El joven, que laboró en la administración municipal de Gustavo Torres Salinas en las áreas de Desarrollo Social y Protección Civil, reúne el perfil idóneo para operar, en territorio, en las colonias, la reconstrucción de un partido político que se encuentra prácticamente en ruinas.

La pregunta se centrará ahora sobre quién se desempeñará como secretaria general del comité del PRI en Tampico.

Para el cargo existen, hasta el momento, tres propuestas: Gabriela Rodríguez, que está al frente del Organismo de Mujeres Priistas (ONMPRI); Rebeca Arzola, experimentada dama en los temas jurídicos y electorales; y Ana Laura de la Fuente, que también trabajó en la gestión gustavista.

Donde aún no se ha tomado una decisión es en Ciudad Madero. Como se los adelantó EL KIOSKO hace dos semanas, varios personajes son considerados para ocupar la presidencia del comité tricolor en la urbe petrolera.

En la lista figuran tres hombres: Marco Antonio Guzmán Medina, mejor conocido como ‘El Macoy’, quien fue regidor hace algunos trienios; Oscar Genaro Hernández Zúñiga, reconocido empresario del ramo educativo; y Gustavo González Balderas, ex diputado federal y con notable experiencia como operador electoral en diversos estados.

A la terna masculina maderense se suma una mujer: Honoria Mar Vargas, quien fuera diputada local en la Legislatura 61 por algunos meses.

En 2016, Honoria Mar intentó regresar al Congreso del Estado, pero el maremoto azul de los vientos del cambio la arrolló en el Distrito 20. A diferencia de otros y otras, ella, con la camiseta bien puesta, se quedó en el Revolucionario Institucional. Ahora aspira a la dirigencia priista en la localidad de la Playa de Miramar.

¿Quién se quedará con la presidencia del PRI en Ciudad Madero? La moneda está en el aire, aunque todo indica que el tricolor reservaría a Oscar Genaro Hernández Zúñiga para el proceso electoral de 2021 y postularlo como candidato a la presidencia municipal de la comuna petrolera.

Oscar Genaro tiene buen ‘rating’ entre los líderes de colonias que todavía operan con la disminuida estructura priista, pero además cuenta con el perfil empresarial para establecer amarres sólidos con la élite del municipio. Si hace ‘la talacha’, sería un candidato competitivo el próximo año.

Por tanto, la dirigencia del priismo maderense podría quedar en manos de Marco Antonio Guzmán Medina, Gustavo González Balderas y Honoria Mar (que también podría ser considerada para ser secretaria general).

Las cosas andan más o menos igual en el PRI de Altamira: el sondeo está en marcha y existen cuatro prospectos a la vista (tres hombres y una mujer), pero no se ha tomado una decisión para llegar con un candidato de unidad a la dirigencia local tricolor.

Los aspirantes son: Lorena Sofía Estevez Hernández, actual regidora, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo altamirense; Enrique Báez Nieto, ex síndico y ex líder local de la CNC, influyente sector en el municipio; Jaime Martínez, quien ya fuera dirigente del priismo en la comuna; y Antonio Márquez, al que no se le conoce mayor participación política que ser integrante del grupo de Carlos ‘El Cacho’ Toral.

Para los analistas, Lorena Estevez podría alcanzar la presidencia del tricolor en Altamira ya que el grupo de ‘Los Regidores’, encabezado por el experimentado Eulogio Sánchez de la Rosa, ha cobrado especial relevancia desde que el priismo perdió la alcaldía en esas tierras.

Así andan las cosas en el proceso de construcción del consenso en el Revolucionario Institucional de Tampico, Ciudad Madero y Altamira. En Jaibolandia la decisión está virtualmente tomada, mientras en los municipos vecinos los sondeos y reuniones continúan entre los diferentes liderazgos con el objetivo de llegar con un candidato de unidad al lanzamiento de la convocatoria para renovar los 43 comités locales priistas en Tamaulipas.

EL TITULAR DE RTC ESTUVO EN ALDAMA

Algo que no se comentó de la visita que realizó el pasado domingo Rodolfo González Valderrama, director de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) del gobierno federal, es que además de haber estado en Altamira sostuvo un encuentro con morenistas en Aldama.

Esa reunión se llevó a cabo en la casa del médico Jorge Castillo, conocido como ‘El Doctor del Pueblo’, quien es propietario de una farmacia.

Se sabe que a la reunión en Aldama con el titular de RTC asistieron alrededor de cien personas, quienes se la juegan con la bandera de la Cuarta Transformación.

Por cierto, el organizador del evento en Altamira (la presentación del libro ‘Hacia una Economía Moral’, escrito por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador), fue el ex diputado local Armando Martínez (quien le tiene mucha fe al diputado federal Erasmo González Robledo).

Y PARA CERRAR…

Chucho Nader no descansa. Ayer inauguró la pavimentación de una calle más en Tampico, ahora en la colonia ‘Las Américas’. Los vecinos lo recibieron con gusto.

Algo que llamó la atención fue la asistencia de un buen número de regidores porteños al evento de corte de listón encabezado por el presidente municipal jaibo.