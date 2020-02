Buscan apoyos para las PyMes del estado Sobre los recursos que bajaran este año del Gobierno federal dejo en claro que aún no se cuenta con una proyección ya que la federación aun no compone ni las convocatorias ni...

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-El director de Proyectos Estratégicos para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado Oswaldo Eduardo González Rivera anuncio que ante la desaparición del INADE el estado está buscando apoyos a través de ´proyectos de financiamiento para las Pymes con la banca tradicional o con algunas financieras que ofrecen esquemas atractivos para las pequeñas y medianas empresas y en los próximos meses se estarán firmando los primeros acuerdos.

Dijo que sobre el apoyo al sector de la pequeña y mediana empresa la instrucción del gobernador ha sido muy claro que es la de que se siga la línea de desarrollar proyectos viables para estas y en su momento evaluar aquellos cuyo impacto sea mayor para los emprendedores pero hasta el próximo año se sabrá con exactitud qué proyectos se harán por lo que pronto se llevaron productores a la feria de León Guanajuato con la colocación de productos tamaulipecos en otros estados.

Indico que en el tema de proyectos que la Subsecretaria realiza como las ferias de crédito Pyme,, se presentan muchos proyectos que en realizad se seleccionan algunos para que se puedan realizar y en ese sentido, e se plantearan proyectos que beneficien más y serán anunciado los eventos o proyectos a realizar meses antes de que los empresarios participen.

Sobre los recursos que bajaran este año del Gobierno federal dejo en claro que aún no se cuenta con una proyección ya que la federación aun no compone ni las convocatorias ni las reglas de operación y mientras se define esto y el tema de los recursos, es complicado proyectar algo sin embargo por otra parte se están buscando apoyos a través de proyectos de financiamiento ya que con la banca tradicional o algunas financieras que ofrecen esquemas atractivos para las PyMES y se espera que en los próximos meses se estén firmando los acuerdos, aun no se sabe cuántas pymes se apoyara.