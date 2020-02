Los 49ers no desaprovecharon el regalo del quarterback de Kansas City y sacaron siete puntos de él. Luego de un par de pases de Garoppolo con Kendrick Bourne y Kyle Juszczyk respectivamente, los californianos anotaron...

KANSAS .- Concluyó la Temporada 100 de la NFL y lo hizo con un emocionante partido que incluyó una remontada en el último cuarto y 21 puntos de un sólo equipo en dicho periodo. Este domingo en Miami, los Kansas City Chiefs derrotaron 31-20 a los San Francisco 49ers en lo que significó el primer título en la longeva carrera del entrenador Andy Reid.

El partido comenzó con unos ‘Jefes’ nerviosos a la ofensiva, Patrick Mahomes, quizá impactado por la magnitud del escenario, lanzó un par de malos pases en la primera ofensiva del partido y Kansas CIty tuvo que despejar. San Francisco aprovechó y ellos sí anotaron en su serie ofensiva inicial gracias un gol de campo de Robbie Gould.

Tras el mal arranque, los Chiefs tenían que responder en su segundo ataque del encuentro y vaya que lo hicieron, en gran medida gracias a las piernas de Mahomes y la valentía de Andy Reed, quien decidió jugársela en cuarta y uno en zona roja.

NFL

✔

@NFL

MAHOMES. KEEPS IT.

Touchdown, Kansas City!

📺: #SBLIV on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app

Video insertado

5.943

18:12 – 2 feb. 2020

1.800 personas están hablando de esto

Con el primer cuarto por terminar, los ‘Jefes’ tenían el balón en la yarda uno y sacaron una optativa en la que Mahomes decidió conservar el ovoide e ingresó corriendo a las diagonales para darle la vuelta al marcador.

El segundo cuarto comenzó de pésima manera para San Francisco, pues en una jugada en la que Jimmy Garoppolo fue presionado, el quarterback se desesperó, lanzó el ovoide de mala manera y fue interceptado por Bashaud Breeland. Kansas City sacó tres puntos de dicha entrega de balón.

San Francisco tenía que responder rápido si no quería que el juego se les escapara de las manos y lo hicieron. Los 49ers establecieron el ataque terrestre en su penúltima serie ofensiva de la primera mitad y Kansas City descuidó la defensa por aire; ‘Jimmy G’ aprovechó eso y en un pase al centro encontro al fullback Kyle Juszczyk para 15 yardas y el touchdown.

AP

Kyle Juszczyk anota un touchdown | AP

Los ‘Niners’ tuvieron una oportunidad más de buscar puntos antes de concluir la primera mitad; sin embargo, en una decisión muy cuestionable, Kyle Shanahan optó por ser conservador pese a que John Lynch, gerente general del equipo, fue captado por la televisión rogando que los californianos buscaran más puntos antes del final del cuarto.

En el entretiempo, el espectáculo de Shakira y Jennifer López estuvo marcado por la ‘inesperada’ aparición de los reggaetoneros Bad Bunny y J Balvin; el primero salió con la colombiana y el segundo con J-Lo.

La segunda mitad no pudo comenzar de mejor forma para San Francisco. Primero, Robbie Gould los volvió a poner adelante en el marcador con un gol de campo; después, Patrick Mahomes le puso el balón en las manos a Fred Warner y lanzó la primera intercepción en postemporada de su carrera.

ANOTHER PICK FOR THE @49ERS DEFENSE!

📺: #SBLIV on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/cRHOmrt2AH

— NFL (@NFL) February 3, 2020