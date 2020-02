ESTADOS UNIDOS.- La actriz, Pamela Anderson y el productor de cine Jon Peters, decidieron separarse después de 12 días de matrimonio para replantear su relación, así lo apuntó la protagonista de “Guardianes de la Bahía” en un comunicado

En dicho pronunciamiento, Pamela apuntó que que la vida es un viaje y el amor un proceso que lleva tiempo, es por eso que tomaron esta determinación para poder saber qué es lo que desean uno del otro.

Peters y Anderson se casaron en una ceremonia secreta el pasado 20 de enero en Malibú, California, la actriz compartió una imagen de ambos ese mismo día a través de su cuenta de Twitter.

She remembers him telling her.

“In 30 years, our age difference won’t mean so much”.

Jan 20th, 2020

Jon proposed (again)

and this time

Pamela

accepted.

To her

and his family’s delight.

“They belong together”

A great

Hollywood Romance pic.twitter.com/YlxjIhv1zH

— Pamela Anderson (@pamfoundation) January 25, 2020