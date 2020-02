Cambia SAT el Sistema de pago de salario El sistema de pago del salario de los trabajadores cambió este año por parte del Servicio de Administración Tributaria.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El sistema de pago del salario de los trabajadores cambió este año por parte del Servicio de Administración Tributaria ya que ahora se harán los ajustes del Impuesto Sobre la Renta por mes, cuando anteriormente se hacia por año, aunque la realidad es que no aumentó solo que va a variar por los meses que traigan 5 semanas, se pagará un poco más según lo que allá percibido el trabajador, advirtió la dirigente cetemista de trabajadores de la maquiladora Aptiv II Mercedes López Lozano.

“En la planta que represento, APTIV Victoria ll, se trabajó normalmente y se hizo junta con todo el personal para disipar dudas y que esto era por parte de SAT y no un impuesto mal calculado por parte del patrón, como se afirmó en otras partes, por ello es que se tuvo el encuentro directo con los obreros a los que se les dio una amplia explicación de lo que esta ocurriendo con esta nueva medida que esta aplicando la autoridad hacendaria” puntualizó.

Dijo que “El descuento que recibe el trabajador es dependiendo de que hayas ganado en el mes de enero si hizo tiempo extra pagan más impuestos pero también hubo personas que les salió a favor y otros salieron parejos, por lo que el descuento no fue generalizado no todos tuvieron una merma en sus ingresos, y aunque se habla de que en otras partes se han presentado dimisiones en empresas nosotros no tenemos registradas ninguna renuncia o al menos que se disparen esta semana, y en cuanto a la renuncia esta será ya a criterio del trabajador”, advirtió.