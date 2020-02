Piden colocar más contenedores de basura en Playa Miramar Los contenedores que hay en Playa Miramar, son insuficientes para la cantidad de basura que se genera diariamente.

Para el abogado de Leyes Ambientales, Eduardo Cavazos Gómez es necesario colocar más botes, a fin de evitar que los residuos terminen en el agua, además de aplicar sanciones.

«En lo personal, me he dado cuenta que no hay en la playa botes de basura, en un caso personal fui con la familia y para encontrar un bote para tirar nuestra basura tuve que caminar más de medio estacionamiento, encontré un solo bote de basura y estaba exageradamente lleno».

En las vacaciones de Semana Santa y Verano, en los ocho kilómetros de playa se recogen hasta 45 toneladas de basura todos los días, mientras que en la temporada baja un promedio de 15 toneladas.

«Hacen falta botes de basura en Playa Miramar, muchos botes y también hacen falta botes especiales para las colillas de cigarro, la playa está llena de colillas y eso los animales se lo comen».

Actualmente, el ayuntamiento de Madero elabora un reglamento de playa, no se descarta aplicar sanciones a quien tire basura en el máximo paseo turístico.

«La autoridad lo que debe hacer, además de aplicar sanciones más fuertes por tirar basura, también debe poner su parte en poner contenedores para basura y colillas de cigarro. Hay exageradamente pocos contenedores en Miramar», subrayó.