Tiroteo en universidad de Texas; dos muertos y un herido

Texas.- Un tiroteo dentro de un dormitorio en en el campus de la Universidad Texas A&M en Commerce, dejó como saldo dos muertos y un herido, quien fue trasladado al un hospital para recibir atención medica.

Este lunes la Universidad Texas A&M en Commerce, Texas, emitiió un comunicado en Twitter donde informa que se ha dado inicio a la investigación en Pride Rock.

«UPD está trabajando actualmente en una investigación criminal activa en Pride Rock. Todos los estudiantes, profesores y personal deben refugiarse en el lugar hasta nuevo aviso. Todas las clases se cancelan por el resto del día y la noche en el campus de A & M-Commerce».

UPD is currently working an active criminal investigation at Pride Rock. All students, faculty, and staff should shelter in place until further notice. All classes are cancelled for the remainder of the day and evening at the A&M-Commerce campus.

— @TAMUCUPD (@tamucupd) February 3, 2020