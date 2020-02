VIDEO. Aficionado se queda dormido en pleno Super Bowl LIV

ESTADOS UNIDOS.- El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial, las personas gastan miles de pesos para poder estar presentes en el estadio y poder disfrutar del juego y del espectáculo de medio tiempo.

Sin embargo un aficionado demostró que no estaba tan interesado en el juego entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco, por lo que se quedó dormido.

A través de Twitter se ha difundido un video en el que se muestra a un hombre aparentemente dormido en las gradas del Hard Rock Stadium. De acuerdo con la reportera Karisa Maxwell, quien compartió las imágenes en su red social, a penas transcurría el primer cuarto del juego cuando el aficionado se quedó dormido.

Mientras todos las demás personas se encuentran de pie, ovacionando a los equipos, el hombre se queda sentado en la zona de los seguidores de los Jefes de Kansas City. De acuerdo con Maxwell, cuando se despertó el aficionado un amigo le enseñó el video y le dijo que ya todo el mundo sabía que se había quedado dormido.

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.

We’re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ

— Karisa Maxwell (@KarisaMaxwell) February 3, 2020