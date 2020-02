Astronauta de la NASA se toma bella selfie con la Tierra reflejada en su visor

La astronauta de la NASA Jessica Meir, tripulante de la Estación Espacial, tomó una espectacular autofoto con la visera de su casco sin protector y la Tierra reflejada durante un paseo espacial.

En su cuenta de Twitter, Meir publicó dos fotos que ella misma tomó con una cámara dentro de una bolsa protectora. En una de las fotos, usó uno de los paneles solares para reflejar su rostro y muestra la Tierra en el fondo.

La segunda imagen es una selfie de su rostro, con la visera levantada. La cámara está dentro de una carcasa protectora, visible en la segunda imagen.

«Bueno, con el visor puesto esta vez, pero al menos la magnífica Tierra hace una aparición también», describió la astronauta, quien también explicó que las fotos fueron tomadas con una cámara Nikon D5 con una lente de 28 milímetros dentro de una carcasa protectora.

