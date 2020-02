Columnas: Confesionario Doblaron a la 4T…

Finalmente los gobernadores del PAN, entre ellos el de Tamaulipas, lograron un acuerdo con la Federación y su INSABI que les permitirá mantener bajo su control el Sistema Estatal de Salud y al mismo tiempo garantizar los beneficios de la gratuidad en los servicios.

Así es mis queridos boes, si tuviéramos que declarar un vencedor en este juego de vencidas, tendríamos que decir que ganamos los ciudadanos, porque se impuso la política y eso evita el enfrentamiento entre las entidades con autoridad azul y la 4T.

Claro que si hablamos solo de lo político, podríamos decir que la Federación que lidera Andrés Manuel López Obrador tuvo que ceder, como pocas veces lo ha hecho, ante la presión de los gobernadores de los Estados que gobierna el PAN a los que su INSABI pretendía quitar el control total de toda la estructura de salud.

Me explico: todos los hospitales y centros de salud y el andamiaje de infraestructura que en la materia Tamaulipas, con sus recursos, ha construido a lo largo de sexenios, por decisión de los de la 4T pasaría a manos de la Federación.

Desde la perspectiva azul, hospitales como el General y el Civil de Victoria y sus similares por todo Tamaulipas corrían el riesgo de padecer lo que ahora se vive en clínicas como la del ISSSTE en la capital donde falta todo o casi todo y donde no funciona casi nada.

Y aquí aclaro, no es que el General o el Civil sean como el San José o el Muguerza de Monterrey, pero dentro de lo que cabe tienen mucha mejor atención que en los hospitales, también públicos, del sector federal.

Hace unos días veíamos la fila enorme de pacientes y familiares ‘amotinados’ en el IMSS de Madero porque no había medicamentos y en el ISSSTE de Victoria la cosa es peor todavía. Mientras que en los hospitales estatales las deficiencias son menores y se han ido subsanando con el paso de los meses, luego de una severa crisis que se vivió en el General.

El caso es que a como se ven las cosas con la 4T, ya nos podríamos imaginar lo que hubiera ocurrido si Tamaulipas y el resto de los estados de autoridad panista les entregará los hospitales para su administración.

No hubiésemos descartado a directores generales de hospital con carreras de agrónomos, o guaruras, hemos visto cosas así de ilógicas en la estructura federal.

El caso es que Tamaulipas conserva la operación y administración de sus hospitales y clínicas y centros comunitarios, que ojo, insisto también tienen que mejorar.

Porque gracias a la presión, también se logró garantizar la atención médica gratuita progresiva, pero sobre todo la garantía presupuestal y financiera, lo que había amenazado AMLO podría perderse si no formaban el convenio con el INSABI tal y como su 4T les exigía.

Además, los gobernadores panistas lograron el compromiso, firmado por la 4T, de poder acceder a los 40 mil millones de pesos que el presupuesto de este año contempla para el

Sector Salud, porque también advertían que ni un peso de esa bolsa iría para los que no aceptaran ceder todo.

Con la firma del acuerdo entre panistas y la 4T, en términos generales se garantiza un sistema único de salud y en lo que concierne a los estados, la independencia de su operación y con ello la posibilidad de comprar medicamentos a precios bajos estandarizados.

Por eso el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca debió pasar un buen fin de semana, luego de días de tensión con la 4T que tuvo para todos un final feliz.

“Nuestra entidad mantiene su Sistema Estatal de Salud. El @gobtam realizó la firma de un convenio de coordinación en materia de salud NO CENTRALIZADO, mediante el cual garantizamos cobertura médica gratuita, oportuna y de calidad para las familias. @TamaulipasSalud”, así lo twitteo el gober.

Ahora lo que urge es que se ponga en marcha lo acordado, que a la brevedad la Federación comience a dispersar los recursos a los estados para que haya medicamentos en todos los hospitales.

Que no se regateen los tratamientos contra el cáncer y el VIH como había ocurrido y que los hospitales reciban los recursos para su operación a la de ya.

De paso, en el casi de Tamaulipas, que se reactive la construcción del nuevo Hospital Civil en Madero, que ya tiene más de dos años de retraso y el viejo está al borde del colapso, porque fue rebasado por la población hace muchos años.

Tampico; cambios…

Aunque es un tema para abundar, les adelanto que la estructura administrativa del Ayuntamiento de Tampico será motivo de noticia en estos días, por cambios sorpresivos en los mandos. Cambios de cabeza que ya arrastraron a equipos completos. Ya abundaremos. Comentarios: meliton-garcia@hotmail.com Twitter: @melitong