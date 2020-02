Tensión en espera por inscripción A punto de iniciar el proceso formar en las secundarias, padres de familia que llevan más de una semana formados denunciaron que existen otros padres que buscan entorpecer el procedimiento.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Por lo menos dos secundarias de esta ciudad, registran larga fila para el proceso de inscripción garantizada que inicia este martes 4 de febrero, y algunos padres de la General No. 1, denunciaron tensión en el lugar, pues existen amenazas que presuntamente lanzaron en redes sociales otros padres de familia.

En un recorrido de EXPRESO por la secundaria General No. 1 Adolfo Ruíz Cortines, se pudo observar una fila de casi 300 personas que buscan un lugar a primer grado.

La fila en ese plantel inició desde el pasado sábado, en entrevista con una de las madres de familia, se dio a conocer que las inscripciones dieron inicio desde la semana pasada al dar la dirección ficha de inscripción a los hermanos de niños que cursan ya sus estudios en ese plantel.

En tanto los que hacen la fila manifestaron temor de que otros padres de familia pudieran llegar durante la madrugada y quitarles su lugar, porque así lo informaron en diversas redes sociales.

Ante tal situación los padres de familia que hacen acto de presencia en el plantel desde hace tres días pidieron vigilancia policial por parte de seguridad pública estatal.

“Queremos que como a eso de las 4 de la mañana vengan reporteros y nos manden seguridad o vigilancia, porque en redes han lanzado amenazas de que a esa hora van a llegar padres y no van a respetar la fila”.

En dicho plantel, se anota la persona que llega en una lista y se le da un número para que anote el nombre del niño a inscribir; desde la subdirección les informaron que no se respetará si son niños del sector.

El ingreso se dará conforme a la calificación que obtengan en la evaluación a que serán sometidos y el promedio que traigan de la primaria, dijo una de las madres de familia.

En tanto los padres de familia que hacen fila en la Secundaria Técnica No. 1, Álvaro Obregón, durante la mañana y tarde del lunes inhábil, se tomaron el puente, porque las sillas se encontraban vacías, en el recorrido de EXPRESO solo se observaron a unos 10 padres resguardando sus respectivos lugares.

La fila para las inscripciones en dicha escuela inició desde hace nueve días, el proceso se llevará a cabo desde este martes y hasta el 17 de febrero, según la convocatoria lanzada por la Secretaría de Educación en Tamaulipas.

Otros planteles como la general No. 4 hasta la tarde noche de este lunes no mostraba movimiento alguno de padres en espera de las inscripciones, contrario a la técnica 1 y general 1, que operan con doble turno, la no. 4 es de tiempo completo y solo opera con el turno matutino.