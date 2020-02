Trump da su discurso anual ante el Congreso

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece su tercer discurso sobre el Estado de la Unión, en el Capitolio.

Al llegar al Congreso en Washington fue recibido por legisladores, mientas que a sus espaldas solo estrechó la mano del vicepresidente Mike Pence y rechazó el saludo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Durante su comparecencia, el mandatario estadounidenes presentó al venezolano Juan Guaidó como el «verdadero» presidente de Venezuela.

Trump será el primer presidente en dar un discurso sobre el Estado de la Unión en medio de un juicio político en su contra, ya que mañana se decidirá si es exonerado o no.

