VIDEO. Pareja de ancianos con coronavirus se despiden por última vez

CHINA.- En medio de la crisis provocada por el coronavirus, resaltan algunos casos que son especiales, un ejemplo claro es el de una pareja de ancianos que probablemente se despide por última vez.

La conmovedora escena ha llevado al borde de las lagrimas a más de una persona, y rápidamente el video se ha vuelto viral en redes sociales.

De acuerdo a información de algunos medios locales, la pareja tiene alrededor de 80 años de edad, y desafortunadamente ambos dieron positivo por infección.

En la grabación se puede ver al hombre tomar y acariciar la mano de su pareja mientras ella intenta hablarle, sin embargo, el agotamiento por su enfermedad se lo impide.

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet 😭😭😭 pic.twitter.com/GBBC2etvV9

— 姜伟 Jiang Wei (@juliojiangwei) February 2, 2020