VIDEO. Dron muestra calles desiertas de Wuhan tras cuarentena

CHINA.- Imágenes grabadas por drones muestran las calles casi desiertas de la ciudad Wuhan, en la provincia de Hubei (China), epicentro del brote del nuevo coronavirus que hasta el momento se ha cobrado la vida de 493 personas.

En su intento por detener la propagación del fatal coronavirus 2019-nCoV, las autoridades declararon una cuarentena en la ciudad el pasado 23 de enero.

En consecuencia, se suspendió la actividad de la red de transporte local, la línea de ferrocarril y el aeropuerto, al tiempo que se cerraron los accesos a la ciudad, donde viven alrededor de 11 millones de personas.

El video, publicado por ABC News, muestra una urbe sin peatones y sin automóviles que, en otras circunstancias, bulliría de vida.

Drone footage shows almost empty streets in typically bustling Wuhan, China, amid a citywide lockdown over the deadly coronavirus outbreak.

The viral outbreak has infected more than 20,600 people globally. https://t.co/K9g7lCir38 pic.twitter.com/ZctumKNM1Q

— ABC News (@ABC) February 4, 2020