Columnas: Confesionario Destruyendo puentes…

“Ahí, mientras intentaba dar clase de historia, lanzó la amenaza de acabar con los ‘puentes’ que pudiera ser una decisión incluso más mala que la de cancelar el aeropuerto o construir el tren maya”



El presidente Andrés Manuel López Obrador lo volvió a hacer, ayer puso a discutir al país por la cancelación de los ‘fines de semana largos’, que para fomentar el conocimiento histórico, una ocurrencia más, un sinsentido como en los muchos que se esté país ha perdido más de un año, mientras los verdaderos problemas crecen.

Así es mis queridos boes, la ‘pejada’ de ayer ocurrió en el marco de la conmemoración de la promulgación de la Constitución del 17, fecha histórica no laborable, que fue ‘catafixiada’ por el lunes para construir uno de los fines de semana largos que se oficializaron en el sexenio de Vicente Fox.

Ahí, mientras intentaba dar clase de historia, lanzó la amenaza de acabar con los ‘puentes’ que pudiera ser una decisión incluso más mala que la de cancelar el aeropuerto o construir el tren maya.

“Para nosotros es un hecho histórico de gran relevancia, por eso anuncio que terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas para regresar a las fechas históricas para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica. Desde luego las más importantes, las trascendentes… Es muy lamentable que se haya dejado en el olvido estas fechas cívicas, históricas», dijo

«Considero que el que no sabe de dónde viene, nunca va a saber a dónde va. Por eso es fundamental la historia, es la ‘maestra de la vida’, es fundamental el civismo, la ética, el humanismo».

Tal como lo leen ahorita o escucharon ayer, se descansaría el mero día de la conmemoración de los llamados festivos o feriados, porque a él se le ocurrió.

Es una tontería, AMLO se queja de que nuestros niños y adolescentes estudiantes se refieren a los feriados o fines largos como puentes, sin recordar la razón histórica que los genera y por eso quiere que se descanse el día exacto del festivo.

Es de tontos, perdón a la fanaticada de AMLO, pero si el presidente cree que los chavos van a recordar más el natalicio de Benito Juárez, o el Día de la Promulgación de la Constitución en sus casas o de paseo por el asueto, esta bien equivocado.

Si es que lo que le importa es el civismo y la historia, lo que tendría el tabasqueño que exigir es que el día de la conmemoración de las fechas históricas haya en todas las escuelas, en todas las instituciones de gobierno y exhortar a la Iniciativa Privada incluso, que se hagan ceremonias extraordinarias para honrar a los héroes o recordar los episodios importantes de nuestra historia.

Por eso creo que lo de ayer fue una ocurrencia más, porque el argumento que esgrime AMLO tiene el efecto contrario a lo que se supone quiere lograr.

La realidad es que nuevamente voltea la discusión de temas importantes hacia banalidades, hacia tonterías.

Hoy la discusión tendría que ser sobre el terrible y galopante problema de seguridad fuera de control que hay en el país, hoy deberíamos estar discutiendo sobre el Insabi, sistema de salud que no ha logrado imponer en al menos 11 de 32 estados, simplemente por que los gobernadores de dichas entidades no están dispuestos a estandarizar la calamidad que padecen IMSS e ISSSTE, pero porque además no siquiera hay reglas de operación de dicho instituto.

Hoy tendríamos que estar discutiendo de la desesperanzadora situación económica que tenemos en frente, luego de un 2019 con recesión o decrecimiento y un 2020 con peores pronósticos aún.

Hoy tendríamos incluso que estar hablando de las pensiones, de los feminicidios, de la falta de obras, de la reforma judicial, pero no, al presidente le interesa el escándalo, la discusión de tonterías que sirven como cortinas de humo para evadir lo importante.

Pero más allá de la cortina de humo, también habría que ver las implicaciones económicas que tendría o tendrá si se atreve AMLO a quitar los puentes.

No hay que olvidar que la industria del turismo y servicios generan ni más ni menos que el 9 por ciento del PIB (a la grey amlista le pido que busquen el significado en el google), que genera, hablamos de 1 de cada 6, no es cosa menor.

¿Se imaginan el impacto negativo que va a tener en Miramar y en general en la zona conurbada del sur de Tamaulipas que se cancelen los puentes?, obviamente en Cancún, Vallarta, Acapulco que por esos puentes tienen ocupaciones de hasta el 95% en hoteles.

¿De que sirve que el gobierno de Tamaulipas de Francisco Javier García Cabeza Vaca esté garantizando seguridad para mantener a Miramar como uno de los destinos turístico por carretera más concurridos del país, si viene AMLO y le pega a ese sector?.



Aidee Contreras, ¿chantaje?

Hace días en Tampico hubo una ‘manifestación’ en contra de la Comapa Zona conurbada

que encabeza Jorge Federico Rivera Shotte, la encabezaba Aide Contreras, a la que no asistieron más de cinco personas; exigían condonaciones en el pago de recibos, ella iba en calidad de lideresa.

La realidad, dicen los más enterados, es que un familiar de Contreras, propietario de un hotel tenía una deuda de 60 mil pesos de agua, se la cortaron, se conectó ilegalmente y lo multaron por el robo del agua y ahora la deuda es de 200 mil pesos. Hay hasta grabaciones dicen. Hoy amenaza otra protesta, que supongo no va a distraer del trabajo a la gente de Comapa. Comentarios: meliton-garcia@hotmail.com Twitter: @melitong