PornHub Premium será gratis en San Valentín

MÉXICO .- Este 14 de febrero del 2020 no será la excepción. La versión premium del amo del porno será gratis durante todo el próximo San Valentín para aquellos enamorados del contenido erótico. El novio qué.

Así lo informó PornHub en su cuenta oficial de Twitter, a través de una sexy foto de Asa Akira, estrella porno neoyorkina que además formará parte del equipo de las primeras actrices de cine para adultos en desfilar para la Semana de la Moda.

En la imagen Akira luce una sensual lencería roja que deja al descubierto sus pechos y los característicos tatuajes que tanto han encantado al público masculino al darle una apariencia ruda, salvaje, grosera y atrevida en el mundo pornográfico.

«Sinceramente elegiría a Asa Akira sobre cualquier persona para celebrar San Valentín. Lo siento, por todos. Al menos todavía tendrán Premium gratis»

PornHub.

Pero ahora posará la última colección de los diseñadores Nan Li y Emilia Pfohl, el próximo domingo 9 de febrero en Nueva Yok con un show titulado Herotica que tiene como objetivo lanzar una declaración feminista dentro del mundo del porno.

I would honestly choose @AsaAkira over anyone for by Valentine's Day Date! Sorry y'all!! At least you'll still have Free Premium 🌹 pic.twitter.com/vtOV3GyY4j

— Pornhub ARIA (@Pornhub) February 4, 2020