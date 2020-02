VIDEO. Golpean brutalmente a mujer china en NY «por tener coronavirus»

NUEVA YORK.- Personas de procedencia asiática han denunciado ser vítimas de racismo en todo el mundo, esto a raíz del reciente brote de coronavirus que se esparce rápidamente por China y que tiene encendidas las alertas de las autoridades sanitarias a nivel mundial.

Tal es es el caso de un video que circula en redes sociales, en el que se muestra la violencia ejercida contra una joven china en el metro de Nueva York y que se ha vuelto viral.

En varios países europeos como Francia, España y Reino Unido, personas de origen asiático también han denunciado actos racistas en su contra a las autoridades y a medios locales, por lo que han lanzado la campaña #NoSoyUnVirus, con la que buscan erradicar el estigma que ha surgido contra ellos por el brote de coronavirus.

En el video que circula en redes sociales, se puede ver a la mujer asiática portando un cubrebocas y corriendo hacia la salida de la estación; sin embargo, es alcanzada por dos sujetos que la golpean brutalmente enfrente de todas las personas.

La mujer no hace nada para defenderse, al contrario, levanta las manos en señal de rendimiento, acto que no le importa a los hombres, quienes la golpean de todos modos sin ninguna razón más que por sus rasgos físicos y por usar un cubrebocas.

The NYPD and the Hate Crime Task Force encourage the victim to report this incident to the police for a full investigation. https://t.co/4Qb4XHVj3Z

— NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) February 5, 2020