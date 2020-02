VIDEO. Activistas rescatan a perro que fue enterrado vivo

TITAN DESEA VIVIR, ES UN CAMPEÓN!

ACTUALIZACION SOBRE TITAN!Buenas tardes os contamos de Titán.En primer lugar os damos las gracias por la preocupación, ánimo y apoyo tan bonito que le estais dando a este pobre ángel.Como sabeis ayer quedó ingresado con pronostico reservado.Hoy por fin os podemos decir, que el ya esta mas tranquilo, se deja acariciar y es consciente de que ha recibido ayuda, que ha sido rescatado.Las vetes no dicen que la herida del costado en principio no reviste gravedad, ahora lo que preocupa, es que tiene poca sensibilidad en las patas traseras, además de la gran infeccion, el resfriado y la desnutrición severa que tiene.Su estado general está regular, y ademas tiene sobre 8-10 años, lo que dificulta todo un poco mas.Hoy mas calmadas, os decimos que aun no sabemos a ciencia cierta que ocurrió para que este pobre animal acabara en esta situación, lo que si os podemos decir, es que Titán nos necesita.Estamos convencidas, que si Titan gozara de otro estado de salud completamente diferente, os daria las gracias a todxs los que le estais apoyando, y lo haria, como ellos mejor saben hacer, a lametones ❤️🙏Ayer su vida estaba en un abismo, solo, enterrado,helado, hambriento…Damos las gracias a las personas que lo encontraron y nos dieron aviso. Esta noche si tenemos mas detalles oa seguimos contando mas cositas.Os dejamos con un video que nos han hecho desde la clinica, en el podeis ver la nobleza y bondad de un ser que ayer pensaba que sería su último dia de vida…Necesitamos mucha ayuda por favor ❤️🙏ES20 3067 0072 9230 1629 3916 CAJA RURAL DE JAÉNPaypal asc.tara@gmail.comVamos Titán, lucha campeón!

Posted by Asociacion TARA on Wednesday, February 5, 2020