Aumenta a 30 los muertos de masacre en Tailandia

Tailandia.- Tailandia trata de reponerse de una matanza «sin precedentes» en el país después de que un militar, que fue abatido este domingo, matara a 29 personas durante un ataque indiscriminado en un centro comercial, donde se atrincheró con varios rehenes durante más de 15 horas.

«Un incidente así nunca había sucedido en Tailandia y esperamos que nunca vuelva a suceder», dijo apesadumbrado el primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-ocha, en la ciudad de Nakhon Ratchasima, donde ocurrió la tragedia.

Entre las víctimas mortales, muchas de las cuales aún no han sido entregadas a sus familiares, se encuentran 23 civiles, 3 policías y tres militares, y el propio asaltante, conforme a los últimos datos facilitados por las autoridades.

El mandatario, que cifró en 52 los heridos durante el incidente de los cuales 32 continúan ingresados – 8 de ellos en estado grave -, apuntó que se está brindando asistencia psicológica a las víctimas y familiares.

Para esto último, el ministro de Justicia, Somsak Thepsuthin, dijo que ha habilitado un piso en la Oficina de Justicia provincial donde establecer un centro operativo para ayudar a los afectados.

Deadliest shooting rampage by Thai soldier killed 20 and dozens wounded in Terminal 21 shopping mall in #Korat city, #Thailand. Security forces storm the shopping mall to flee the people. Thai officials said pic.twitter.com/7j2O3rcoRY

— NIN 24×7 (@NIN24x7News) February 8, 2020