Cámaras de seguridad serán compradas por empresarios

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-El proyecto de instalar 100 cámaras en algunos establecimientos comerciales no ha sufrido modificaciones ni cambios debido a los recortes federales, ya que será auto financiable por los propios empresarios, quienes compraran a crédito los equipos especiales que estarán conectados con el C-4 y permitirá tener una consumición más directa con las autoridades se seguridad pública del estado para alertar de cualquier hecho delictivo del que estén siendo víctimas y actuar de inmediato.

Jesús Villarreal Cantú Subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa del estado dijo que de hecho el programa de las Cámaras de Video Vigilancia se está ya implementando, pero aún nos falta sectorizar, de hecho este programa de las 100 cámaras para empezar es un proyecto que ya está aprobado en estos momentos se están poniendo cámaras en todo el estado, solo está por iniciar el que se colocaran en empresas de zonas estratégicas , el programa insistió en que no se suspende por el tema de recortes o austeridad.

Recordó que en los encuentros que ha sostenido con el sector empresarial de los 43 municipios esta es una de las principales exigencias, el de tener una mejor comunicación con autoridades de seguridad que atiendan las emergencias que se presenten en el tema de la inseguridad y en respuesta a ello es que se han diseñado estos programas a través del cual se dotara al empresario además de la video cámara por un costo financiado, un botón de pánico para que puedan estar en contacto con la autoridad.

Aseguro que la inversión no se ha ahuyentado en el estado , esta se mantiene más fuerte que nunca y se cuenta en cartera más de 17 proyectos de inversión que demuestran la confianza depositada por la iniciativa privada en el gobierno que les ha dado todas las garantías posibles para que puedan trabajar sin mayores problemas mejorando en forma sustancial el tema de inseguridad en especial en carreteras, lo que anima y alienta a los empresarios.