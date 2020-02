‘Parásitos’, primer filme en lengua extranjera ganador del Oscar a Mejor Película Este domingo se llevó a cabo la entrega de premios; te contamos quiénes son los ganadores de las preseas

Parásitos ganó este domingo el premio a Mejor Película, haciendo historia como la primera película en idioma extranjero en ganar el máximo honor de la ceremonia.

El thriller del director Bong Joon Ho ha sido uno de los favoritos de la temporada, a pesar de no haber obtenido ninguna nominación por su reparto.

La perspicacia de Bong al crear su historia de una familia estafadora que se ‘cuela’ en la vida de una familia rica ha sido ampliamente reconocida.

Además, Bong Joon Ho recibió el Oscar de Mejor Director por dicho filme.

La película surcoreana fue premiada esta noche también como Mejor Película Internacional. Esta fue la primera victoria de Corea del Sur en la categoría.

Joaquin Phoenix ganó el premio a Mejor Actor por ‘Joker’, y Renée Zellweger fue reconocida como Mejor Actriz por Judy.

Estos fueron los ganadores de la noche:

En los Oscar, el primero en llevarse una presea fue Brad Pitt como Mejor Actor de Reparto en Once upon a time in Hollywood de Quentin Tarantino.

El superastro del cine se perfilaba como favorito en la categoría por su papel de doble de un actor cuya carrera se está viniendo abajo, interpretado por Leonardo DiCaprio.

“Esto es realmente increíble”, dijo Pitt al subir al escenario. Le agradeció al director del filme, Quentin Tarantino, por su arte, y a DiCaprio. Y se lo dedicó a sus hijos “que le dan color a todo lo que hago, los amo”, expresó.

Toy Story 4 ganó el premio a Mejor Película Animada. La cuarta entrega de la franquicia de Pixar sobre las aventuras de los juguetes que cobran vida reunió a varios personajes queridos e introdujo uno nuevo: Forky.

Mientras que Hair Love obtuvo la presea de Mejor Corto Animado.

En tanto, el premio a Mejor Guion fue para Bong Joon Ho y Han Jin Won por Parásitos.

El premio por Mejor Guion Adaptado fue otorgado a Taika Waititi por Jojo Rabbit.

Es el primer Oscar para el escritor-director-actor, que agradeció a su madre y también dedicó el premio a todos los «niños indígenas del mundo» que quieren hacer arte.

Waititi dirigió y protagonizó Jojo Rabbit, interpretando a Adolf Hitler, quien es el amigo imaginario del personaje principal. La película también compite por la mejor película.

Además, La ventana del vecino de Marshall Curry fue premiado como Mejor Cortometraje de Ficción.

Laura Dern ganó la estatuilla por Mejor Actriz de Reparto gracias a su interpretación en Historia de un Matrimonio.

El filme de Tarantino fue también reconocido con el premio de Mejor Diseño de Producción.

Mejor Diseño de Vestuario fue para Jacqueline Durran por Mujercitas.

American Factory (Fábrica Americana) de Steven Bognar, Julia Reichert y Jeff Reichert fue reconocido como Mejor Documental.

Este documental fue respaldado por la compañía de producción de Barack y Michelle Obama, Higher Ground, pero el ex presidente y la primera dama no son técnicamente ganadores del Oscar.

La obra se centra en los esfuerzos de una empresa china para reutilizar una planta cerrada de General Motors en Ohio, y las tensiones culturales que surgen.

La presea de’Mejor Documental Corto fue para Learning to skateboard in a warzone (if you’re a girl).

Es la primera victoria de Dern en el Oscar y culmina una temporada de premios en la que la actriz también ha recibido honores de Screen Actors Guild y Golden Globes.

Historia de un Matrimonio muestra la relación desintegradora entre una pareja del mundo del espectáculo interpretada por Scarlett Johansson y Adam Driver. Dern, que interpreta a una abogada, ayuda a Johansson a superar a su marido en la sala del tribunal, causando más tensión en la pareja y en su pequeño hijo.

La actriz agradeció a sus coprotagonistas y al director del filme, Noah Baumbach. También agradeció a sus padres, Diane Ladd y Bruce Dern, llamándolos sus héroes.

Ford v Ferrari se alzó con el premio de Mejor Montaje de Sonido. Por otro lado, 1917 tuvo el reconocimiento a Mejor Mezcla de Sonido.

1917 recibió una presa más: Roger Deakins fue premiado con Mejor Fotografía, categoría por la cual también competía el mexicano Rodrigo Prieto por El Irlandés.

‘Mejor Edición’ fue para Ford v Ferrari. Aquí fueron reconocidos Michael McCusker y Andrew Buckland.

Guillaume Rocheron, Greg Butler y Dominic Tuohy se alzaron con el premio ‘Mejores Efectos Especiales’ por 1917.

El Oscar de ‘Mejor maquillaje y Peluquería’ fue para Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker por Bombshell.

La chelista irlandesa Hildur Guðnadóttir se llevó el premio de ‘Mejor Banda Sonora ‘ por su participación en Joker.

Anne Dudley fue la última compositora en ganar este honor. Se llevó a casa el Oscar en 1998 por The Full Monty (Todo o nada).

Su victoria también fue la primera para Joker de la noche.

Guðnadóttir instó a las mujeres a hablar al concluir su discurso diciendo: «Necesitamos escuchar sus voces».

(I’m Gonna) Love Me Again de Elton John, canción usada en Rocketman, ganó como Mejor Canción. Esta fue compuesta por el cantante junto al letrista y cantante Bernie Taupin

Con información de AP.