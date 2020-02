Terrible incendio mata a una madre y seis niños

Mississippi.- Un incendio en la casa en el centro de Mississippi mató a siete personas la madrugada del sábado, dijeron las autoridades.

El jefe de bomberos de Clinton, Jeff Blackledge, dijo que las llamas arrasaron la casa en la esquina de las carreteras Old Vicksburg y Hobby Farm alrededor de las 12:30 a.m., informó The Clarion-Ledger.

Se decía que las víctimas, que no habían sido identificadas, tenían entre 1 y 33 años de edad. La relación entre las víctimas no se conocía de inmediato, pero un medio informó que una madre y sus seis hijos murieron.

UPDATE: The father of the family was taken to the hospital with injuries. The mother and six children died. https://t.co/vCwYLVu5ur

— Reggi Marion WLBT (@ReggiMarion) February 8, 2020