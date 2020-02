Coronavirus rompe la barrera de los mil; reportan la muerte de 1,013 personas

CHINA.- Autoridades sanitarias de Hubei actualizaron la cifra de muertos por coronavirus, ajustándola a 1,013.

En la último balance reportaron el fallecimiento de 103 personas por el letal virus en la provincia.

Mil once muertes se registraron en China continental, mientras las otras dos corresponden a Hong Kong y Filipinas.

Asimismo confirmaron 2.097 casos adicionales, lo que eleva la cifra de contagiados en el epicentro del brote a 31 mil 728.

As of 23:30 February 10th (GMT) there have been 42,729 confirmed cases of 2019-nCoV #coronavirus worldwide. That is up by 2595 in the last 24 hours.

The death toll from the new coronavirus has risen to 1013, up by 109 in the last 24 hours. pic.twitter.com/ci4Wy0ug5Z

