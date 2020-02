Columnas: INDICADOR POLÍTICO Gómez Urrutia y Grupo Poder de EU

Un reporte especializado llegó a Indicador Político para intentar explicar los conflictos en el sector minero por la intervención del mexicano-canadiense Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena:

En círculos políticos llamó la atención el señalamiento público realizado por el corporativo empresarial Grupo México, el cual afirma que existen presuntos vínculos del senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, con la Organización Poder, que asesora a personas que presentan demandas en contra de esa entidad empresarial.

Por medio de un comunicado, Grupo México informó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), analizó tres solicitudes de amparo promovidas por un grupo de pobladores de la región de Río Sonora, en contra de resoluciones relativas a la remediación del accidente registrado en agosto de 2014.

Mencionó que dos de esos recursos fueron sobreseídos, lo que implica que la justicia federal no ampara a los quejosos, a quienes les fue negada la reapertura del Fideicomiso Río Sonora (creado para atender con prontitud las afectaciones ocasionadas por el derrame de sustancias en ese año).

El tercero de los amparos fue rechazado parcialmente y sólo se otorgó a 35 pobladores para ciertos efectos, mismos que hoy no se conocen, pues aún no hay sentencia judicial y se ignoran los alcances de esta resolución. En concreto, dos solicitudes de amparo fueron desechadas y una más se desechó parcialmente.

No es la primera vez, que se vincula a la organización Poder con Gómez Urrutia, creada en Nueva York, y operada en México por Benjamín Cokelet, de origen estadounidense y naturalizado mexicano, y que tiene como codirectora ejecutiva a la uruguaya Fernanda Hopenhaym.

Los fines de Poder son los de desestabilizar a las empresas nacionales, afirma Ismael Leija Escalante, líder del Sindicato Democrático Minero, agrupado en la Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos y Metal-Mecánicos de México, UNASIM, que agrupa a 100 mil obreros.

Grupo Poder es el autor intelectual de conflictos mineros y su creador en México Benjamín Cokelet, de origen estadounidense, tiene antecedentes laborales que refieren a asuntos en materia sindical en su país y cuyo jefe hace algunos años fue, curiosamente, Richard Trumka, líder sindical minero de Estados Unidos, presumiblemente ligado con el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia.

El modus operandi de esta organización, una vez que entra en pleito con una empresa, es allegarse o crear ONGs en México para seguir su lucha de desestabilizar proyectos o estrategias de desarrollo, en este caso, de la industria minera.

Hay pruebas fotográficas que muestran vínculos entre Grupo Poder, de Benjamín Cokelet, y Napoleón Gómez Urrutia y Richard Trumka, las cuales al menos dejan indicios que hacen suponer que si no hay un vínculo directo, sí hay relación, por lo menos, de Benjamín Cokelet y quien fuera su jefe en Estados Unidos.

Información tendenciosa, procedimientos ajenos a la legalidad de las disposiciones aplicables en materia agraria, así como abuso en los usos y costumbres, son herramientas utilizadas por la organización social denominada Grupo Poder para convencer a ejidos, localizados en zonas de proyectos mineros, donde se proclama como defensora y logra que se le otorgue autorización para que sus abogados realicen acciones en su nombre, con la finalidad de causar conflicto en donde no lo hay.

La forma de actuar de esta organización es hacer un primer escrito de demanda de amparo, que lo firmen las autoridades ejidales, ir a las comunidades, hablarles y decir que los van a defender, aunque después los ejidos ya ni se enteren de las acciones que siguen en su nombre.

Grupo Poder, como ONG, recibe dinero de la fundación Hewlett, cuyo origen es en Menlo Park, California, y está a cargo de William y Flora Hewlett. Otros benefactores son la American Jewish World Service, Fundación Ford, Fund For Global Human Rights, Luminate, Open Society Foundations y Unión Europea.

Detrás de las acciones de esta ONG está Richard Trumka, quien fue presidente de la United Mine Workers of America y funcionario de la American Federation of Labor Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), presumiblemente ligado a Napoleón Gómez Urrutia y Benjamín Cokelet, quien curiosamente fue subordinado del líder minero estadounidense en aquel país.

De acuerdo con especialistas legales, cualquier persona que se ostente como representante o apoderado de alguna empresa, tiene la obligación de acreditar su personalidad jurídica.

Sin embargo, cuando se escucha ONG, a nadie le preocupa pedir que se valide la personalidad del grupo al cual se representa, lo cual favorece la presencia de estos organismos para aprovecharse de la buena fe o ignorancia de comunidades ejidales.

