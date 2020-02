Sería fatal quitar puentes; restaurantes Tiembla sector ante nueva ocurrencia de AMLO.

PUEBLO VIEJO, VER.- La reciente propuesta del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, sobre terminar con los puentes escolares, sería considerada como una medida fatal para el sector restaurantero de Pueblo Viejo.

Cuestionado sobre este tema, Miguel Reyes del Angel, propietario del negocio «Mariscos Maick» en el paso del humo, la cancelación de los denominados fines de semana largos, por los puentes escolares, sería terrible y un golpe fatal para el sector restaurantero.

Dio a conocer que durante el año dependen de temporadas muy específicas y estos puentes significan un respiro y la posibilidad de activar el sector y sin duda a nivel nacional han generado un importante beneficio para toda la actividad turística.

«La propuesta que ha planteado el presidente de la república es muy preocupante, porque de por sí no vendemos lo deseado los fines de semana, sin puentes largos sería crítica la economía, actualmente la cuesta de enero nos tiene muy afectados, si no fuera por el pasado puente no habría ventas en los restaurantes», indicó.

Agregó que tan sólo el inicio de este año durante enero las ventas cayeron a un 80% lo cual ha sido muy complicado indicando que el reciente puente del 5 de febrero fue sin duda muy importante para lograr algunas ganancias importantes, lo cual hace evidente que suspenderlos sería catastrófico para el sector.

Manifestó que esperan que el presidente escuche al secretario de turismo Miguel Torruco, y conozca los beneficios tan importantes que generan para la economía esta medida, los cuales se perderían ser modificadas.