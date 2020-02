Tec de Monterrey dará beca del 100% a los mejores alumnos Con el programa de Líderes del Mañana actualmente la universidad a nivel nacional beneficia a mil 179 chicos quienes estudian una carrera

MONTERREY.- Líderes del Mañana es un proyecto creado por el Tec de Monterrey a nivel nacional para tener a los mejores estudiantes del país cursando una carrera, otorgándoles una beca del 100%. Pueden ser candidatos todos aquellos jóvenes brillantes que por su condición económica y social necesitan de la beca.

María Isabel Barraza Rincón, coordinadora de becas y préstamo educativo en el Tec de Monterrey Campus Laguna, explica que este proyecto nace hace seis años cuando el consejo puso la estrategia a tener a los mejores estudiantes de México estudiando en el Tec de Monterrey.

Menciona que quienes deseen ser candidatos para recibir la beca, deben de cubrir ciertos requisitos ya que esta es una aplicación que se realiza a nivel nacional y solo se otorgan 200 becas.

Los candidatos deben tener un promedio de 90, ser mexicanos, ser jóvenes innovadores, emprendedores y que se preocupan por tener un México mejor y que han cristalizado esos ideales en un proyecto de apoyo comunitario y de compromiso a la comunidad, el cual puede ser de corte social, de valores, comunitario o tecnológico de apoyo a un grupo en desventaja social, así como tener cualidades o potencial de líderes.

La fecha límite para aplicar es el 15 de marzo y antes deben de ingresar a la página de Líderes del Mañana y registrarse. La primera etapa es de pre-selección. Aquí se realizan pruebas cognitivas y de liderazgo y, en base a la información que suben pueden quedar preseleccionados o no.

De quedar preseleccionado pasan al proceso de admisión que es llenar la solicitud de admisión, presentar un curriculum, ensayo y presentar una prueba de aptitud académica.

El resultado tiene que comprobar el promedio arriba de 90 y en la prueba de aptitud obtenga un puntaje mínimo de 1360 puntos. Si eso sucede el estudiante pasa a la tercera etapa.

En esta etapa el proceso de beca se vuelve a llenar con una solicitud y, se va a verificar que el joven realmente tenga la condición para requerir el 100% de beca.

Si esto es favorable para el estudiante, entonces llega a la última parte en donde el Comité Nacional al tener toda la información, evalúa y decide quienes serán los 200 Líderes del Mañana.

«Sabemos que en La Laguna hay mucho potencial, a nivel nacional actualmente hay mil 179 chicos estudiando en el Tec de Monterrey una carrera con 100% de beca y ya hay una generación de 200 graduados, así que invitamos a todos los jóvenes con cualidades y deseos de estudiar en el Tec que participen», concluye.

La publicación de los estudiantes seleccionados se dará a conocer el 31 de mayo de 2020.

Ellos son Líderes del Mañana

Monserrat Romo Molina, estudia el sexto semestre de la carrera de Diseño Industrial, hace dos años y medio obtuvo la beca del 100% y describe esto como una gran oportunidad para cumplir su sueño.

«En la prepa fui muy movida, participaba en programas que involucraban estar con la comunidad y se hacía conciencia sobre la corrupción a través de cortometrajes. Desde entonces fui trabajando el aspecto social tratando de hacer un cambio en mi comunidad».

Actualmente, Monserrat desea que al concluir sus estudios pueda trabajar en el exterior porque le gustaría hacer una especialización, sin embargo, espera poder remunerar la beca y todo el apoyo que le ha brindado el Tec de Monterrey, «espero poder dar la misma oportunidad a quien está en mi misma situación y que pueda experimentar esta gran oportunidad».

Por su parte Daniel Pizarro Guerrero quien tuvo que dejar a sus padres en Santiago Papasquiaro, Durango para venir a Torreón a cursar su secundaria y bachillerato, no dudó en aplicar para obtener la beca de 100% del Tec de Monterrey.

«Esta beca ha sido un cambio de 360 grados en mi vida, me ha abierto muchas puertas y he conocido un mundo diferente. En agosto concluiré mis estudios de Administración Financiera y me veo como una persona competitiva internacionalmente y sobre todo un buen ser humano».

Actualmente Daniel trabaja en un banco y espera poder ocupar otro puesto en el mismo banco pero en otra ciudad, cursar una maestría o doctorado pero seguir preparándose.

«Como financiero me doy cuenta que hace falta educación financiera y espero crear un proyecto social que permita acabar con esta deficiencia».

