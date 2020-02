Capturan cocodrilo cerca de Playa Miramar La persona hallada muerta en una laguna del fraccionamiento Miramapolis la tarde del pasado lunes, pudo haber sido atacada por un cocodrilo

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un promedio de 29 cocodrilos han sido capturados en Ciudad Madero del 2019 a la fecha, uno de ellos se localizó cerca de Playa Miramar, reconoció el Director de Protección Civil.

Romel Martínez Flores, comentó que la persona hallada muerta en una laguna del fraccionamiento Miramapolis la tarde del pasado lunes, pudo haber sido atacada por un cocodrilo.

«Pudo ser atacado por lagartos, se encontraba parte del hueso de la pierna, pero si extremidad estaba carcomida, no tenemos un reporte de que pudo ser, no hay reporte si la vieron o no rondando, simplemente nos pidieron el apoyo para hacer el rescate del cuerpo de la zona lagunaria».

Relató que una de las piernas estaba carcomida, por lo que sería el primer ataque del año y entre los sectores con mayor presencia de estos animales, destaca la Candelario Garza, Sahop y todo aquel lugar pegado al sistema lagunario, así como a drenes pluviales.

«Todo lo que es pegado a la zona lagunaria, dos en drenes pluviales y uno cerca de Playa Miramar por Corredor Urbano, que es donde se capturó donde apenas estaba brincando la zona lagunaria a lo que es la avenida principal».

El funcionario detalló que en el 2019, los bomberos capturaron unos 25 cocodrilos y en lo que va del año van cuatro, «es muy difícil capturar a estos ejemplares dentro del sistema lagunario, es su hábitat, en el caso de nosotros, solo atendemos cuando el reptil se encuentra fuera y de alguna manera causa algún temor entre la población».