“También pido la #penademuerte para el asesino de #IngridEscamilla. Es muy fácil juzgarla y preguntamos porqué seguía en esa relación, pero el feminicida, adicto, psicópata es él. Dejen de acusarla, ella es la víctima. Nadie merece una muerte así.QEPD”, escribió Adriana Niño de Rivera, prima de la standupera, Sofía Niño de Rivera.

Con crímenes como el de #IngridEscamilla, me encantaría que la #penademuerte fuera legal en México. Sin embargo, si en países con más experiencia como EU han muerto inocentes por negligencia o abuso de poder de los jueces, no me quiero imaginar lo que sucedería en México.

— bryan e. ocampo (@rycamp2) February 11, 2020