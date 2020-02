Pensó que tenía coronavirus y se suicidó; sólo tenía gripe

INDIA.- Un padre de familia dejó a sus tres hijos y esposa huérfanos luego de quitarse la vida al pensar que padecía coronavirus.

El hombre, de nombre K. Bala Krishna, se quitó la vida para no contagiar a sus seres queridos, quienes viven en un pequeño pueblo del distrito Chittoor.

Los médicos le aseguraron al hombre que había contraído un virus desconocido, por lo que después de ver varios videos en línea K. Bala de 50 años creyó que había contraído coronavirus, ahora conocido COVID-19.

El hombre terminó con su vida tras ver alarmantes videos que circulan en las redes sociales en India y que muestran a víctimas chinas colapsando en la vía pública.

Father-of-three reportedly so terrified of infecting his family that he took his own life https://t.co/km824cknZG

La ansiedad del hombre se intensificó la semana pasada, luego de que se confirmaron 3 casos de COVID-19 en Kerala.

Tras confirmarse los casos, el gobierno de aquél país declaró un “estado de calamidad” luego de revelar que más de 3 mil ciudadanos presentaron síntomas relacionados con este virus.

Tras conocer los deseos de K. Bala Krishna su familia trató de hacerlo entrar en razón, asegurando que probablemente no tuviera el COVID-19 pues no había estado en contacto con ninguna persona infectada.

Indian man kills himself after believing he contracted the coronavirus | @joerwallen

For the latest #COVID19 updates, be sure to follow our live blog:https://t.co/juZ6HfZH4H

— Telegraph Global Health Security (@TelGlobalHealth) February 12, 2020