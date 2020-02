Por primera vez una mujer dirigirá el Instituto de Ingeniería de la UNAM Rosa María Ramírez Zamora es ingeniera química por la Facultad de Química de la UNAM

MÉXICO.- La ingeniera química Rosa María Ramírez Zamora, se convertirá en la primera mujer en dirigir el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Junta de Gobierno de la UNAM designó como directora del Instituto de Ingeniería (II) a Rosa María Ramírez Zamora, para el periodo 2020-2024.

“Es un honor y un gran reto ser la primera mujer que representa la Dirección del Instituto, con tantas personalidades para hacer cosas muy grandes. Mi designación marcará un hito en la historia de esta entidad, pues lo que cuenta son las capacidades, la trayectoria y la propuesta de un buen plan de trabajo”, señaló Ramírez Zamora.

Al tomar posesión del cargo profundizó en la importancia de contar con un consejo directivo que ofrezca pautas a seguir en las líneas de investigación, y habló de la importancia que tiene la participación de expertos nacionales e internacionales en áreas académicas, empresariales y gubernamentales, para delimitar la dirección de las investigaciones que desarrollarán los estudiantes.

“Tenemos mucho para dar no sólo en beneficio de nuestros académicos, sino de los alumnos; no podemos permitir que vengan estudiantes extranjeros con mayores competencias y que los nuestros no puedan competir con ellos. Es una labor sólida encaminada a la formación de recursos humanos, donde el uso de tecnologías enriquecerá a nuestra comunidad, al igual que la utilización de infraestructura y centros que podemos aprovechar a través de alianzas”, afirmó.

Rosa María Ramírez Zamora es ingeniera química por la Facultad de Química de la UNAM, maestra en Ingeniería sanitaria por la Escuela Nacional de Salud Pública de Rennes, Francia, y doctora en Ciencias Químicas aplicadas al Tratamiento de Aguas por la Universidad de Rennes I.

Enfatizó que cuentan con la experiencia para hacer un trabajo conjunto donde confluyan los investigadores del propio Instituto con los del resto de la UNAM.

“Desde la Dirección abriré los foros para propiciar los medios y oportunidades para que cada quien encuentre posibilidades de colaboración”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIEROS TELEVISA