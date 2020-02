Así “protegen” a sus mascotas para evitar coronavirus en China

CHINA.- El reciente brote de coronavirus Covid-19 ha afectado a miles de personas, en su mayoría de China, por lo cual se han implementado diversas medidas para evitar su propagación.

Debido a los temores por el virus, algunos dueños de mascotas ya han decidido proteger también a sus animalitos.

En redes sociales ya circulan diversas fotografías de estos. Desde perros y hasta gatos, sus amos han decido protegerlos con hules, cubrebocas, pequeñas batas, gorros y otro tipo de objetos.

Dichas fotografías han causado sensación en Internet, pues mientras unos aplauden la acción, otros más apuntan que las mascotas podrían sentirse incómodas.

Te dejamos algunas fotos:

Managed to find one more pic of the mask-wearing cat❤️. Credit: 里神樂 on Weibo pic.twitter.com/MlBrctYAaN

— Jane Li (@Jane_Li911) February 9, 2020