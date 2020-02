ESTADOS UNIDOS.- ¿Reacción excesiva o justificada? Este video de un suceso ocurrido dentro de un avión, abrió un debate entre los internautas, algunos dicen que el reclinar un asiento es un derecho, otros apoyan al hombre y su enojada reacción.

Los hechos ocurrieron así: Wendi Williams se encontraba en un vuelo de Nueva Orleans a Charlotte -con duración de dos horas- de la aerolínea American Airlines, de pronto decidió reclinar su asiento para ir más cómoda.

Esto molestó al pasajero de atrás, un hombre que viajaba en la última fila del avión y que no tenía la posibilidad de reclinar su asiento, por lo que su espacio se vio bastante reducido, pero hizo evidente su molestia sacudiendo el reposacabezas de Wendi en repetidas ocasiones.

Ante esta tensa situación ella comenzó a grabar los hechos y él cesó de sacudir, pero el pleito alcanzó a una azafata, que según la mujer la reprendió a ella y al hombre le ofreció ron por ir apretado, esto después de que Wendi le pidiera ayuda.

@BravoAndy Here’s a great jackhole! He was angry that I reclined my seat and punched it about 9 times – HARD, at which point I began videoing him, and he resigned to this behavior. The other jackhole is the @AmericanAir flight attendant who reprimanded me and offered him rum! pic.twitter.com/dHeUysrKTu

— wendi (@steelersfanOG) February 9, 2020