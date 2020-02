Revivirán emplacado de autos ‘chocolates’ Morena estaría preparando para el próximo año la aprobación de una iniciativa que sería certeza a los propietarios de autos americanos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Los senadores de Morena aprobarían en 2021 la iniciativa para emplacar millones de vehículos americanos que circulan de manera ilegal en el país.

El diputado Federal del PAN, Salvador Rosas Quintanilla, aseguró que el próximo año los legisladores desempolvarán la iniciativa para como un instrumento político que le ayude electoralmente al partido.

Dijo que es un convencido de que los vehículos americanos que circulan en Tamaulipas deben ser emplacados para tener una identificación de cada uno de ellos, sin que esto signifique una nacionalización.

El diputado de Nuevo Laredo informó que son al menos 300 mil unidades americanas de las 600 mil que circulan en Tamaulipas que deben estar en este proceso, aunque en el país circulan cerca de 6 millones de autos.

“(Cuando se aprobó en la Cámara de Diputados) el partido de Morena se negó rotundamente, hoy sigue siendo una negativa y se va generar un costo político. Tenemos cerca de seis millones de coches en el país y son utilizados para transporte pero otros los utilizan para delinquir”.

El Diputado Federal, quien tiene su origen empresarial como Aduanal, asegura que le ha propuesto a Morena realizar un proceso que no va tener un efecto negativo a las empresas ensambladoras en el país.

“Las ensambladoras siguen creciendo, porque este no es negocio para ellos. Cada mexicano, si no gana más de 16 mil pesos no tiene acceso para comprar un coche, por eso es que esa cantidad de autos han entrado al país”.

Los autos americanos, precisa, sí se utilizan para el traslado y trabajo de sus propietarios, el problema que se enfrenta es que también son utilizados para delinquir.

“Morena lo está usando como un instrumento político, porque tuvo la oportunidad de regularizar la situación pero hoy el Senado lo tiene guardado”.

Y aseguró: “(Esta iniciativa) la tiene guardada porque la va sacar en el 2021”.

Acusó al Senador Ricardo Monreal de tener “guardada” la iniciativa porque en el Cámara de Diputados se aprobó hace cinco meses y se pasó al Senado de la República “pero la guardó bajo llave porque no son tiempos políticos”.

La propuesta de Rosas Quintanilla, es de emplacar seis millones de unidades americanas “pero el manejo que le da Morena es político. Nadie quiere tener el costo político de recoger esos coches que son utilizados para delinquir”.