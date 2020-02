Busca PRI levantarse de las cenizas Asegura Secretaria del CEN que detención de Lozoya no les afecta.

Pánuco.- Al reconocer que el Partido Revolucionario Institucional tuvo errores que le costaron la presidencia de la República Mexicana la Secretaria General del CEN del PRI, Carolina Viggiano Austria, señaló que es necesario corregir el rumbo a fin de ganar la confianza del electorado y casos como la detención de Emilio Lozoya no le afectan al tricolor.

En su gira de trabajo por este municipio, donde se reunió con la militancia priísta local, Carolina Viggiano, señaló que es necesario realizar importantes cambios al interior del antes invencible PRI.

En relación a la participación de personajes que han afectado la imagen del tricolor como el caso del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, y más recientemente el caso del ex director de Pemex Emilio Lozoya, la líder del CEN, manifestó que ellos no se interpondrán con la justicia.

Añadió que se debe de aplicar la ley a quien tengan una deuda con la sociedad, dijo que dentro del tricolor existen personas honestas y trabajadoras por lo cual, no todos son malos, por ello los candidatos o aspirantes a un puesto de elección popular por parte del tricolor, deben de ser gentes comprometidas con el pueblo.

Refirió que México no está para ningún tipo de experimentos ni ocurrencias, al considerar que a nivel mundial ocupamos la doceava potencia y admitió que el PRI se encuentra fracturado, ya que existe una muy buena dirigencia tanto a nivel nacional como a nivel Estatal y regional, agregando que México no se merece un sistema autoritario; más bien una democracia que vaya hacia delante.