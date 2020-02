«Oportunismo» por caso Fátima; amor y cariño enfrentarán feminicidios: AMLO El Presidente AMLO dijo que críticos de su gobierno han intentado sacar tajada política del lamentable feminicidio de la menor de edad.

MÉXICO.- El Presidente AMLO acusó a sus adversarios, los llamados «conservadores», de ejercer de «oportunistas» ante la tragedia por el feminicidio de la niña Fátima Cecilia, y consideró que con «amor y cariño», se puede enfrentar a los diversos problemas del país, entre ellos los feminicidios.

En su conferencia mañanera de este martes 18 de febrero, el mandatario federal reiteró su condena al crimen en contra de Fátima Cecilia y aseguró que aunque el caso corresponde al gobierno local de la Ciudad de México (CDMX), encabezado por Claudia Sheinbaum, su administración está comprometida en garantizar la seguridad y bienestar de las mujeres.

No obstante, consideró que algunos actores políticos y medios de comunicación han aprovechado para sacar tajada política y lanzar ataques contra su gobierno que no se sostienen, debido a que su movimiento no ejerce las mismas prácticas de corrupción e impunidad de sus antecesores.

«A los conservadores decirles, recordarles, que no somos iguales, porque ahora en medios, hay sobre estos lamentables hechos mucho oportunismo, zopilotean», dijo AMLO.

En especial, el presidente AMLO criticó al columnista y estratega político Liébano Sáenz , de quien recordó fungió como uno de los principales asesores en el PRI de los años 90 e intervino en las políticas que llevaron al país a la actual crisis de inseguridad y violencia.

Reitera AMLO estrategia de seguridad contra raíces de la violencia

A pregunta directa de una reportera sobre un plan puntual para atender el despunte de feminicidios en el país, el presidente aseguró que el objetivo principal de su estrategia de seguridad es combatir las raíces de la violencia en el país. En ese sentido, confió que el bienestar, paz, amor y cariño entre los ciudadanos, influirá en la prevención oportuna de los crímenes.

«Nosotros pensamos que con una sociedad más justa, con valores, en donde el individualismo no sea lo que prevalezca, sino el amor al prójimo, que haya cariño, que no haya odio, así vamos a ir enfrentando todos los retos, desafíos».

