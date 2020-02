Victoria sin protocolo de entrada y salida de alumnos: Regidora Existen organizaciones internas, pero son diferentes y trabajan al interior de las escuelas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En Victoria y concretamente en el estado no existe un protocolo de entrada y salida de los alumnos, que de manera oficial indique las maneras de seguridad que debe de tener una institución al entregar los menores o que hacer en caso de que un padre de familia no vaya por ellos.

Así lo dio a conocer Itzcalli Victoria Anzures, Regidora Presidente de la Comisión de Educación Básica y Cultura Cívica, quien dijo que es por esto que las escuelas deben de tener una organización interna a su criterio y no uno ordenado por la Secretaría de Educación.

“No se puede reforzar algo que ni si quiera existe, la realidad es que aquí en nuestro estado y municipio es que marque desde el ingreso y el egreso de los alumnos al terminar la jornada escolar” esto tras el caso de Fatima, la menor que fue sustraída se su primaria por un desconocido.

Señaló que existen organizaciones internas, pero son diferentes y trabajan al interior de las escuelas; en Victoria cada institución se organiza en la zona escolar y con sus directivos pero no existe un documento lineas de acción que marquen o establezcan una normatividad.

“De como deben de ser los procesos, la tolerancia que debe de existir en caso de que no se acuda por un infante que se tiene que realizar , quien es el ultimo que se queda, no lo hay no lo existe”