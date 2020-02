VIDEO. Toca el violín durante operación cerebral; se vuelve viral

LONDRES.- El video de una mujer tocando el violín mientras se encuentra en una operación para extirparle un tumor cerebral se ha vuelto viral; de acuerdo a los médicos cirujanos esta fue una manera de asegurarse de no dañar las áreas responsables del movimiento.

La paciente del Hospital King’s College en Londres extirparon con éxito el tumor cerebral de la violinista Dagmar Turner de 53 años de edad quién toca en la orquesta Sinfónica de la Isla de Wright y en varias sociedades corales.

Los médicos del hospital estuvieron mapeando el cerebro de Dagmar Turner para determinar las áreas responsables del movimiento y lenguaje de Turner cuando ella tocaba el violín por lo que fue crucial para ellos que la violinista tocará el instrumento a mitad de la cirugía para no dañar las áreas del cerebro.

“Conocemos la importancia del violín para Dagmar por lo que era vital para conservar las funciones de las áreas delicadas en su cerebro que le permitían tocar.” dijo Keyoumars Ashkan, neurocirujano

De igual forma el médico declaró que se logró retirar un 90% del tumor cerebral que desarrolló Dagmar Turner en su cerebro, así como en áreas sospechosas que tuvieran una actividad agresiva, además de conservar por completo la función en su mano izquierda.

Aunque es la primera vez que dicho hospital utiliza esta técnica para sus cirugías, otros hospitales lo han realizado con éxito aunque piden a sus pacientes que hablen durante cirugía.

